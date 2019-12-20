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İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki Filistin direnişine ait iki askeri noktayı vurduğu belirtildi.

Gazze'deki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, biri kuzeydeki Beyt Lahiye, diğeri güneydeki Han Yunus bölgelerinde iki noktayı hedef aldı. 

Savaş uçakları kentin güneyindeki Rafah bölgesinde bir tarım alanını da bombaladı. 

Öte yandan İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının biri yer altında, diğeri ise Hamas Hareketi'ne ait bir deniz hedefini bombaladığı, kuzeyde Hamas'a ait askeri bir noktanın da hedef alındığı belirtildi. 

Açıklamada, akşam saatlerinde Gazze'den İsrail'e roketli saldırı düzenlendiği hatırlatıldı. Söz konusu roket saldırısına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, Gazze'den olayı üstlenen olmadı.  

AA


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