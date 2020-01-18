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İsrail, Gazze'deki tarım arazilerini yine sular altında bıraktı

İsrail, Gazze'deki tarım arazilerini yine sular altında bıraktı

Filistin Tarım Bakanlığı, İsrail'in baraj kapaklarını açarak Gazze'nin doğusundaki tarım arazilerini yine sular altında bıraktığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in su kanalları ve baraj kapaklarını açması sebebiyle Gazze Şeridi'nin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'nde 800 dönüm civarında tarım alanının sular altında kaldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in izlediği bu siyasetin Filistinli çiftçilere büyük zarar verdiği kaydedildi.

İsrail, 5 ve 11 Ocak'ta yine baraj kapaklarını açmış, yüzlerce dönümlük tarım arazisi ve hayvan çiftlikleri su altında kalmıştı.

Bölgede birçok baraj inşa eden İsrail'in uyarı yapmadan baraj kapaklarını açması, Gazze'de evlerin ve arazilerin sular altında kalmasına neden oluyor.

AA


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