Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,0945
  • 7,6968
  • 388.047
  • 98737.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İsrail, Gazze'de 3 noktayı topçu ateşiyle vurdu

İsrail, Gazze'de 3 noktayı topçu ateşiyle vurdu

İsrail, Gazze'de 3 noktayı topçu ateşiyle vurdu

İsrail, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait 3 noktayı topçu ateşiyle vurdu.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da 2 ve orta kesimlerde yer alan Cuhr ed-Dik köyünde de 1 gözlem noktasını vurdu. Filistin Sağlık Bakanlığından, saldırıda can kaybı yaşandığına dair bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırının, Gazze'den atılan rokete karşılık olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail, sık sık roket atıldığı iddiasıyla Gazze'de Hamas'a ait noktaları vuruyor.


Ramazan ayından etkilendi, Müslüman oldu

Ramazan ayından etkilendi, Müslüman oldu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İnsanların vücudundan çıkarılan ilginç nesneler

Doğanın gücü