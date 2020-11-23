  • $7,7691
  • 9,2304
  • 466.596
  • 1334.25
  • Haberler
  • Dünya
  • İsrail gazetesi: Netanyahu, Suudi Arabistan'a giderek Veliaht Prens Bin Selman'la görüştü
23 Kasım 2020 Pazartesi 11:20 | Son Güncelleme:

İsrail gazetesi: Netanyahu, Suudi Arabistan'a giderek Veliaht Prens Bin Selman'la görüştü

İsrail gazetesi: Netanyahu, Suudi Arabistan'a giderek Veliaht Prens Bin Selman'la görüştü
AA

İsrail Haaretz gazetesi, Netanyahu'nun dün Suudi Arabistan'a giderek Veliaht Prens Bin Selman'la görüştüğünü iddia etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun basın danışmanı Topaz Luk, Twitter hesabından paylaştığı, "(İsrail Savunma Bakanı Benny) Gantz siyasetle uğraşırken, başbakan (Netanyahu) barış yapıyor." ifade ile iddiaları dolaylı yoldan doğruladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün gizlice Suudi Arabistan'a giderek Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile görüştüğü bildirildi.

AA'nın Haaretz gazetesine dayandırdığı haberde, Netanyahu'nun dün akşam İsrail istihbarat servisi Mossad’ın Başkanı Yossi Cohen ile birlikte Suudi Arabistan'ın Neom kentine gittiği belirtildi.

Netanyahu'nun burada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile bir araya geldiği, görüşmede Cohen'in yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da hazır bulunduğu ifade edildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, konuya ilişkin değerlendirme yapmazken, haberi yalanlamaması dikkati çekti.

İsrail basınında daha önce çıkan haberlerde, Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerin ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminden sonra Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirmek için görüşmelere başlayacağı iddia edilmişti.

NETANYAHU'NUN DANIŞMANINDAN DOLAYLI DOĞRULAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun basın danışmanı Topaz Luk, İsrail basınında Netanyahu'nun gizlice Suudi Arabistan'ı ziyaret ederek Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile görüştüğü yönündeki haberleri dolaylı olarak doğruladı.

Luk'un, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "(İsrail Savunma Bakanı Benny ) Gantz siyasetle uğraşırken, başbakan (Netanyahu) barış yapıyor." ifadesi dikkati çekti.

<p>Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Cumhur İttifakı'nın gidişinden gayet memnunum. Son günlerde yeni bi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhur İttifakı açıklaması

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İstanbul'da jandarma koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yaptı

Bakın kuşlar nasıl yuva yapıyor? İşte o şaşırtıcı anlar

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.