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  3. İsrail, Filistinlilere ait mezarları yıkıyor
10 Haziran 2020 Çarşamba 12:29 | Son Güncelleme:

İsrail, Filistinlilere ait mezarları yıkıyor

İsrail, Filistinlilere ait mezarları yıkıyor

İsrail'in Tel Aviv kentinde bağlı olan Yafa şehrinde İsrail güçleri Filistinlere ait bir mezarı yıkma çalışması sırasında çıkan protestoda 3 kişi yaralandı.

İsrail’in Yafa kentinde İsrail güçleri yeni bir yerleşim yeri inşa etmek amacıyla Filistinlere ait bir mezarı yıkmaya kalktı. Yıkım çalışmaları reddeden Filistinliler sokaklara dökülerek mezarların İsrail güçleri tarafından yıkılmasını protesto etti. Eyleme İsrail güçleri müdahale etti. Geniş katılımlı protesto sırasında Filistinliler ile İsrail güçleri arasında arbede yaşandı. Resmi kaynaklara göre, aralarında 13 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 3 Filistinli yaralandı. Sağlık yetkilileri, 13 yaşındaki çocuğun arbede sırasında kafasından ağır bir şekilde yaralandığını ve kolunun kırıldığını ifade etti.

Öte yandan işgal güçleri bir konut projesi için mezarlığı yıkmaya başladığı öğrenildi. Filistin halkı ve Filistinli avukatlar, 3 ay önce Yüksek Mahkemeye mezarlık üzerinde konut kompleksi inşa edilmesi projesini durdurma talebinde bulundu. Filistinli avukatların taleplerine rağmen İsrail mahkemesi yıkım çalışmalarına başlanması kararı verdi.

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