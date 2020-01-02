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İsrail, Filistinli aileye evini kendi elleriyle yıktırdı

İsrail, Filistinli aileye evini kendi elleriyle yıktırdı

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli bir aileye evini kendi elleriyle yıktırdı.

Doğu Kudüs'teki Vadi Hilve Bilgi Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrailli belediye Filistinli Mahir Sırri'nin Cebel el-Mukebbir bölgesindeki yapım aşamasında olan evini "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktırdı.

Açıklamada, "İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi'nin, Filistinli aileye evlerini kendileri yıkmadıkları takdirde yıkım ücreti karşılığında ağır para cezası vereceğini ilettiği" kaydedildi.

Kudüs Belediyesi inşaat ruhsatı vermeyerek veya ruhsatsız oldukları gerekçesiyle evleri yıkarak, Filistinlilerin Kudüs'te bina inşa etmesini kısıtlamaya çalışıyor.

İsrail makamlarının, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından bu yöndeki uygulamalarını artırdığı ifade ediliyor. 

(AA)


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