İsrail Filistin tarihine ilişkin binlerce kitap ve belgeyi imha etti

İsrail, bu ayın başlarında Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında Filistin tarihini belgeleyen en önemli kültür merkezlerinden birini de hedef alarak 10 binden fazla kitap ve belgenin tahrip olmasına neden oldu.

Gazze'nin Er-Rimal semtinde yer alan Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Abdullah el-Hurani Belgeleme ve Araştırma Merkezinin bulunduğu 6 katlı Haznedar Apartmanı, 4 Mayıs'ta İsrail savaş uçakları tarafından hedef alınmasının ardından enkaza dönüştü.

Filistin tarihi ve kültürünü 22 yıldır belgelemeye çalışan merkezin bugünlerde Filistin davası hakkında iki kitap yayımlaması beklenirken İsrail'in saldırıları sonrası bu gerçekleşemedi.

"İsrail 10 binden fazla kitap, belge ve arşivi imha etti"

Merkezin Genel Müdürü Nahid Zekut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezin ulusal nitelikte olduğunu, mülteciler hakkında düzenlenen konferans ve seminerlerin yanı sıra tüm Filistinlilerin buluştuğu ve gençlerin girişimlerini kucaklayan bir alan olduğunu belirtti.

Merkezin ayrıca Filistin ve Arap tarihiyle ilgili önemli kitap ve belgeleri de barındırdığını dile getiren Zekut, "İsrail, merkeze düzenlediği saldırıyla Filistin tarihi hakkında aralarında nadir bulunan kitapların da olduğu 10 binden fazla kitap, belge ve arşivi imha etti." bilgisini verdi.

"İsrail'in bu merkezi hedef alması Filistin bilinci ve kültürünü vurması anlamını taşıyor." diyen Zekut, mekân yıkılsa da merkezin fikrinin hâlâ ayakta olduğunu ve binanın da yeniden inşa edilebileceğini vurguladı

Filistin Kültür Bakanlığı da konuya ilişkin açıklamasında, merkeze yönelik saldırının Filistin halkının hafızasını hedef alan sistematik bir savaş suçu olduğunu dile getirmişti.

Abdullah el-Hurani Belgeleme ve Araştırma Merkezi, Filistin lideri Yasir Arafat'ın kararıyla 1997'de kurulmuştu.

25 Filistinli şehit oldu

İsrail'in 4-5 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, ikisi hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.

Filistinli direniş gruplarının Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle de 1'i Filistin asıllı 4 İsrailli ölmüştü.

Taraflar arasında 6 Mayıs Pazartesi erken saatlerde Mısır ve Birleşmiş Milletler ara buluculuğunda ateşkes sağlanmıştı.

(AA)