İsrail, Filistin köyü Arakib'i 147. kez yıktı

Arakib’i Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi, köye baskın düzenleyen İsrail güçlerinin, köylülerin evlerini buldozerle yıktığını ve 8 aylık mahkumiyetin ardından önceki gün serbest bırakılan babası ve Arakib Köyü'nün ileri gelenlerinden Şeyh Seyyah Ebu Mudeyğem et-Turi el-Harbi’yi (Ebu Aziz) gözaltına aldığını söyledi. İsrail’in Temmuz 2010’dan bu yana Arakib köyünde 147’nci defa yıkım gerçekleştirdiğini belirten Turi, daha önceki gibi yıkılan evleri yeniden kuracaklarını vurguladı.