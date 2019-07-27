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İsrail, Filistin köyü Arakib'i 147. kez yıktı

İsrail, Filistin köyü Arakib'i 147. kez yıktı

İsrail güçleri, ülkenin güneyindeki Necef Çölü’nde bulunan Filistinlilerin yaşadığı Arakib Köyü'ndeki evleri 147’nci kez yıktı.

Arakib’i Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi, köye baskın düzenleyen İsrail güçlerinin, köylülerin evlerini buldozerle yıktığını ve 8 aylık mahkumiyetin ardından önceki gün serbest bırakılan babası ve Arakib Köyü'nün ileri gelenlerinden Şeyh Seyyah Ebu Mudeyğem et-Turi el-Harbi’yi (Ebu Aziz) gözaltına aldığını söyledi. İsrail’in Temmuz 2010’dan bu yana Arakib köyünde 147’nci defa yıkım gerçekleştirdiğini belirten Turi, daha önceki gibi yıkılan evleri yeniden kuracaklarını vurguladı.

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