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  3. İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz: İran her an bize saldırabilir

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz: İran her an bize saldırabilir

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz: İran her an bize saldırabilir

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, körfezde suların kaynamakta olduğunu belirterek Tahran ile Vaşington yönetimleri arasındaki tansiyon artışının faturasını İsrail’in ödeyeceğini söyledi.

İran’a karşı ekonomik ve askerî baskısını artıran ABD’nin İran yönetimiyle arasındaki çekişme, İsrail’i tedirgin etti.

İsrail basınında Ynet televizyonuna açıklamalarda bulunan İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Tahran ile Vaşington yönetimleri arasındaki gerilimin faturasını İsrail’in ödeyebileceğini belirtti.

Körfezde “suların kaynamaya başladığını” ifade eden Steinitz, “İran, eğer ABD ya da kendi komşularıyla arasında şiddetli bir ateş yanarsa, Hizbullah’ı veya Gazze’nin içindeki birimleri aktif hale getirecektir. Bunun ötesinde, doğrudan İran’dan İsrail’e füze bile ateşleyeceklerdir.” diye konuştu.

 

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