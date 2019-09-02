Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8128
  • 6,3786
  • 284.189
  • 98342.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İsrail tehditler savurdu! 'Ağır bedel ödersiniz'

İsrail tehditler savurdu! 'Ağır bedel ödersiniz'

İsrail tehditler savurdu! 'Ağır bedel ödersiniz'

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Hizbullah'ın İsrail'e tekrar saldırması durumunda Lübnan'ın "ağır bedel ödeyeceğini" söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Katz ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bölgede yaşanan gelişmeleri ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Katz, İsrail'in bölgedeki tansiyonu yükseltmek gibi bir niyeti olmadığını ancak kendisine saldırı olması halinde gereken cevabı vermeye hazır olduğunu belirtti.

Hizbullah'ın tekrar İsrail'e saldırması halinde Lübnan yönetimini sorumlu tutacaklarını dile getiren Katz, "Hizbullah'ı dizginlemez ve topraklarından İsrail'e yönelik saldırılara izin verirse Lübnan devleti ağır bedel ödeyecek." ifadesini kullandı.

Mevkidaşı Maas'tan İsrail'in mesajını Beyrut'a iletmesini isteyen Katz, Almanya'yı Hizbullah'a yaptırım uygulamaya çağırdı.

Maas ise bölgede yükselen tansiyondan endişe duyduğunu belirterek, olayların daha da tırmanmamasını ümit ettiğini sözlerine ekledi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kariyer rekorunu kırdı! Zirveye yerleşti...
Yağmur Tanrısevsin'den evlilik açıklaması
'Yan yana mezar almayı düşünüyoruz'
Murat Dalkılıç aşka geldi
Chloe Loughnan pişman oldu
<p>İstanbul´un çeşitli noktalarında trafikte otomobille “makas” atan magandalara bir yenisi daha ekl

TEM´de Magandaların “Makas” Yarışı Kamerada

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ünlü rapçilerin sahne ücretleri belli oldu

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş... Transferde son dakika haberleri