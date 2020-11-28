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  • İsrail Bakan'dan Fahrizade suikastı açıklaması: Kimin yaptığına dair fikrim yok
28 Kasım 2020 Cumartesi 21:45 | Son Güncelleme:

İsrail Bakan'dan Fahrizade suikastı açıklaması: Kimin yaptığına dair fikrim yok

İsrail Bakan'dan Fahrizade suikastı açıklaması: Kimin yaptığına dair fikrim yok
AA

İsrail Yerleşim Birimleri Bakanı Tzachi Hanegbi, İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin fikrinin olmadığını söyledi.

Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakınlığı ile bilinen Bakan Hanegbi İsrail'in Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, Fahrizade'nin öldürüldüğü saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AA'nın aktardığı habere göre, saldırının arkasında İsrail'in olduğu yönündeki haberlere ilişkin Hanegbi, "Kimin yaptığına dair hiçbir fikrim yok. Sorumlu olduğum için dudaklarım mühürlenmiş değil, gerçekten hiçbir fikrim yok." ifadesini kullandı.

İranlı yetkililer, Fahrizade suikastının ardında İsrail'in olduğuna yönelik açıklamalar yaparken Başbakan Netanyahu bu konuda yorum yapmayı reddetmişti.

Netanyahu, Nisan 2018'de yaptığı bir açıklamada İranlı nükleer bilimci Fahrizade'ye işaret etmiş ve "Bu ismi unutmayın." demişti.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, dün Tahran eyaletine bağlı Absederd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.

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