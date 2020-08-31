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  3. İsrail BAE'ye gitmek için Suudi Arabistan hava sahasını kullanacak
31 Ağustos 2020 Pazartesi 12:14 | Son Güncelleme:

İsrail BAE'ye gitmek için Suudi Arabistan hava sahasını kullanacak

İsrail BAE'ye gitmek için Suudi Arabistan hava sahasını kullanacak
AA

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılan anlaşma sonrası, İsrail hava yollarına ait şirket Tel Aviv'den Abu Dabi'ye yapılacak ilk uçuşta Suudi Arabistan hava sahasının kullanılacağını bildirildi.

İsrailli ve ABD'li yetkililerden oluşan heyet, Tel Aviv ve Abu Dabi arasında varılan anlaşma kapsamında Suudi Arabistan hava sahasını kullanarak BAE'ye gidiyor.

AA'da yer alan habere göre, İsrail ulusal hava yolu şirketi El Al'a ait uçakla BAE'ye gidecek heyette, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Jared Kushner ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın da aralarında bulunduğu İsrailli ve ABD'li yetkililer yer alıyor.

ZİYARET 2 GÜN SÜRECEK

İki ülke arasında varılan anlaşmanın ardından Tel Aviv'den Abu Dabi'ye yapılan ilk kapsamlı resmi ziyaretin 2 gün sürmesi ve bazı iş birliği anlaşmalarının imzalanması bekleniyor. 

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