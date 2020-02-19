İsrail askerlerine Hamas oltası

Askerler kadın fotoğraflarıyla kandırıldı. İsrail ordusu ise “İsrail istihbaratı bu komployu öğrendi, kötü amaçlı yazılımı takip etti ve Hamas’ın hack’leme sistemini çökertti” açıklamasında bulundu. Pazar sabahı ordunun Twitter hesabından paylaşılan kadın fotoğrafı yüzlerce yorum almıştı. Ordunun İsrailli askerlerinin telefonlarının hack’lendiğini açıklamak için bu fotoğrafı bilinçli olarak paylaşarak dikkat çekmeyi hedeflediği belirtildi.