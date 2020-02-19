Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0687
  • 6,5525
  • 310.74
  • 119574
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İsrail askerlerine Hamas oltası

İsrail askerlerine Hamas oltası

İsrail askerlerine Hamas oltası

Hamas, İsrailli askerlerin telefonlarına bir yazılım yükleterek hem ortam dinlemesi hem de yer tespiti yaptı.

Askerler kadın fotoğraflarıyla kandırıldı. İsrail ordusu ise “İsrail istihbaratı bu komployu öğrendi, kötü amaçlı yazılımı takip etti ve Hamas’ın hack’leme sistemini çökertti” açıklamasında bulundu. Pazar sabahı ordunun Twitter hesabından paylaşılan kadın fotoğrafı yüzlerce yorum almıştı. Ordunun İsrailli askerlerinin telefonlarının hack’lendiğini açıklamak için bu fotoğrafı bilinçli olarak paylaşarak dikkat çekmeyi hedeflediği belirtildi.


Olaylı evlilikte beklenen son!
Tuvana Türkay Onur Tuna'yı fena bozdu!
Chloe'den Serdar'a flaş hamle!
'Ah Şeyma ah, hep taklit!'
Murat Boz, Aslı Enver defterini kapattı mı?
<p>Libya´da Hafter güçleri Trablus limanına füze saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası limandan duman

Hafter Güçlerinden Trablus Limanına Saldırı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Hafter destekli teröristler Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları