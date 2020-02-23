İsrail askerlerinden Filistinli vatandaşın naaşına insanlık dışı uygulama

Sosyal medyada yer alan görüntülere, İsrail askerlerinin bu sabah Gazze sınırı yakınında ateş açtığı ve kimliği henüz bilinmeyen kişinin naaşını bir grup Filistinlinin almaya çalıştığı anlar yansıyor.

Bölgeye gelen İsrail ordusuna ait buldozer, naaşı almaya çalışan Filistinlilere engel olmayı deniyor. Buna rağmen Filistinlilerin naaşı alarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı sırada silah sesleri duyuluyor.

Naaşı almaya çalışanlara ateş açan İsrail askerlerinin bacağından vurduğu bir Filistinli yere düşüyor.

Ateş açılmasının ardından Filistinliler naaşı bırakmak zorunda kalıyor. Grubu takip eden İsrail buldozeri cesedi almaya çalışırken korkunç görüntüler ortaya çıkıyor.

Buldozeri kullanan kişi, Filistinlinin naaşını önce kepçeye almak istiyor ancak cesedi parçalıyor, daha sonra da parçalanmış cesedi sürükleyerek bölgeden uzaklaşıyor.

İsrail askerlerinin Gazze'nin Abasan beldesinin doğusundaki sınır telleri yakınında bulunan 2 Filistinliye ateş açmıştı. Filistinlilerden biri hayatını kaybederken, biri de yaralanmıştı.

Askerler daha sonra, yaşamını yitiren ve yaralanan kişileri almak isteyen Filistinlilere de ateş açarak iki kişiyi ayağından yaralamıştı. Öte yandan İsrail ordusu, "patlayıcı madde yerleştirmek" için sınıra yaklaştığını iddia ettiği 2 kişiye ateş açıldığını duyurmuştu.

(AA)