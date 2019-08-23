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İsrail askerleri Gazze sınırında 15 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri Gazze sınırında 15 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 9'u gerçek mermiyle olmak üzere 15 Filistinli yaralandı.

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 9'u gerçek mermiyle olmak üzere 15 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin 9'u gerçek mermiyle olmak üzere 15 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Açıklamada yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise ayrıntılı bilgi verilmedi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

AA

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