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  3. 'İsrail askerleri Filistinlileri öldürme talimatı alıyor'
01 Haziran 2020 Pazartesi 02:40 | Son Güncelleme:

'İsrail askerleri Filistinlileri öldürme talimatı alıyor'

'İsrail askerleri Filistinlileri öldürme talimatı alıyor'

Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te iki Filistinlinin sadece şüphe üzerine öldürülmesinin, İsrail askerlerinin Filistinlileri öldürmek için talimat aldığını ortaya koyduğunu bildirdi.

Bakanlık, “Bu suçlar, işgalci askerlerin, polislerin ve yerleşimcilerin, Filistinlileri sadece şüphe üzerine öldürmeleri için açık ve doğrudan talimatlar aldığını ve kendilerine Filistinlileri atış talimi için hedef olarak kullanmaları konusunda geniş yetkiler verildiğini kanıtlıyor” ifadelerini kullandı. İsrail askerleri son 2 günde 2 Filistinliyi vurdu. 


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