'İsrail askerleri Filistinlileri öldürme talimatı alıyor'

Bakanlık, “Bu suçlar, işgalci askerlerin, polislerin ve yerleşimcilerin, Filistinlileri sadece şüphe üzerine öldürmeleri için açık ve doğrudan talimatlar aldığını ve kendilerine Filistinlileri atış talimi için hedef olarak kullanmaları konusunda geniş yetkiler verildiğini kanıtlıyor” ifadelerini kullandı. İsrail askerleri son 2 günde 2 Filistinliyi vurdu.