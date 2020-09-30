İsrail, ABD ordusuna sattığı "Demir Kubbe" bataryasının ilkini teslim etti

ABD ile İsrail arasında geçen yıl imzalanan satış anlaşması doğrultusunda İsrail yapımı iki adet "Demir Kubbe" hava savunma sistemi bataryasının ilki ABD ordusuna teslim edildi.

Aksam.com.tr'nin The Jeruselam Post'tan aktardığı habere göre, ABD Ordusu, 2019'da Rafael Advanced Defence Systems'den 12 fırlatıcı, iki sensör, iki muharebe yönetim merkezi ve 240 önleyici içeren iki adet batarya satın aldı.

Söz konusu bataryaların Amerikan birliklerinin çeşitli balistik ve hava tehditlerine karşı savunulmasında kullanılacağı ifade edildi.



"İKİNCİ BATARYA YAKIN GELECEKTE TESLİM EDİLECEK"

Hava savunma sistemi bataryası, kısa menzilli de dahil olmak üzere, kara manevra birliklerini giderek daha geniş bir yelpazedeki hava tehditlerine karşı en iyi şekilde korumak için yapıldı. Tamamen mobil olan sistem, patlayıcı ve gelen bir mermiyi 4 ile 70 km arasında engelleyebilme özelliğine sahip ve roketlerin ne zaman ineceğini hesaplayabiliyor.

Savunma Bakanlığı, ikinci bataryanın anlaşma çerçevesinde "yakın gelecekte" teslim edilmesinin beklendiğini söyledi.