İspanya'da yaşlılar ölüme terk ediliyor

İspanya’da Kovid-19 ölü sayısı 514 artarak 2800’e, vaka sayısı 6 bin 600 artışla 40 bine yaklaştı. Ülkede pek çok yaşlı insanın evlerinde ölüme terk edildiği ortaya çıktı. Salgınla mücadele için görevlendirilen askerler, gittikleri bazı evlerde yaşlıları yataklarında yaşamlarını yitirmiş bir halde buldu. İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, birliklerinin, pek çok yaşlı insanı yataklarında ölüme terk edilmiş bir halde bulduklarını söyledi.

İNSANLIK DIŞI TABLO



Ayrıca yine bazı huzurevlerinde görevlendirilen askerler, buralarda yaşlıları terk edilmiş ve yataklarında ölmüş olarak buldu.

OTELLER HASTANEYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR



İspanyol hükümeti bütün otelleri kapatıp onları hastaneye çevirme kararı aldı. Ülkede 12 binden fazla otel var. Toplam yatak kapasitesi 1,1 milyon Hastanelerdeki aşırı doluluk nedeniyle koridorlarda bile hastalar yatıyor.

AVRUPA’DA 26 TÜRK ÖLDÜ



11 bine yakın kişinin öldüğü Avrupa’da 26 Türk de hayatını kaybetti. Türklerden 6’sı Hollanda’da, 12’si Fransa’da, 3’ü Belçika’da, 3’ü Almanya’da, 1’i İngiltere’de, 1’i de Avusturya’da ikamet ediyordu.