İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 bin 135'e çıktı

İspanya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Buna göre, salgınla ilgili son 7 günlük ölü sayısı 67 olarak verilirken Madrid (24), Castilla y Leon (16) ve Asturias (11) hayatını kaybedenlerin en fazla olduğu bölgeler olarak öne çıktı.

Ülke genelinde, PCR testlerine göre son 24 saatte yeni vaka sayısı 164 ve toplam vaka sayısı 240 bin 310'a yükseldi.

Salgın dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1 artışla 27 bin 135'e çıktı.

Bu arada Kovid-19 bağlantılı ölü ve vaka sayılarında, özerk hükümetler ile Sağlık Bakanlığı verileri arasındaki farklılık devam etti.

Salgının en fazla görüldüğü yerlerdeki yerel yönetimlerden Madrid 6, Katalonya 17 ve Bask 7 kişinin son 24 saatte Kovid-19'dan öldüğünü açıkladı.

Kovid-19 kaynaklı ölümlerde Madrid özerk hükümeti toplam sayıyı 9 bin 116, Katalonya da 12 bin 358 olarak verirken Sağlık Bakanlığının verilerine göre Madrid'de 8 bin 691, Katalonya'da ise 5 bin 587 yaşamını yitirdi.

KADEMELİ NORMALLEŞME SÜRECİ



İspanyol hükümeti, 21 Haziran'da sona erecek olağanüstü hal (OHAL) sonrasında geçerli olacak Kovid-19 tedbirleriyle yaşamayı öngören "yeni normal" kapsamında bazı ek kararlar alacağını açıkladı.

Bakanlar Kurulunun salı günü yapacağı toplantıda kabul edilecek kararların basına yansıyan bölümlerinde, sosyal mesafenin korunamadığı tüm kamusal alanlarda maske takma zorunluluğuna ve buna uymayanlara 100 avroya kadar para cezası getirileceği bildirildi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, 8 Haziran'dan itibaren ülke nüfusunun yüzde 52'sinde 4'üncü ve yüzde 48'inde 3'üncü aşamada uygulanacak kademeli normalleşme sürecinin kurallarını gevşeten bazı kararlar aldı.

Buna göre, Kovid-19 nedeniyle şimdiye kadarki otobüs ve trenlerde seyrek oturma uygulaması sona ererken taksiler de tam kapasiteyle müşteri alabilecek.

Kademeli normalleşmenin son aşamasındaki kentlerde, eğlence merkezleri ve diskoların en fazla yüzde 33 kapasiteyle ve dans pisti kapalı olarak açılmasına izin verilirken arenalarda yüzde 50'ye kadar kapasiteyle ülke genelinde boğa güreşleri başlatılacak.

(AA)