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İspanya'da bağımsızlık girişimlerine Bask Özerk Parlamentosu da katıldı

İspanya'da bağımsızlık girişimlerine Bask Özerk Parlamentosu da katıldı

İspanya'nın kuzeydoğusundaki Bask bölgesinin özerk parlamentosu, Katalonya'daki ayrılıkçı girişimlerden esinlenerek bağımsızlık yanlısı bir karar aldı.

Bask Özerk Parlamentosunda iktidardaki Bask Milliyetçi Partisi (PNV) ve ikinci büyük parti olan EH Bildu koalisyonunun oylarıyla kabul edilen kararda, "kendi geleceğine karar verme hakkı" savunuldu.

Söz konusu karar metninde, Bask ve İspanyol devleti arasındaki ilişkilerin bundan sonra "eşitlik, iki taraflılık ve anlaşmaya" dayalı olacağı belirtildi.

Katalonya'da bağımsızlık referandumu girişimleri için kullanılan "kendi geleceğine karar verme hakkı" ifadesine yer verilen karar metninde, "bu hakkın vazgeçilmez" olduğu vurgulandı.

Terör örgütü ETA mahkumlarının Bask bölgesindeki cezaevlerine nakil edilmeleri, ağır hasta olanların ise serbest bırakılmaları da talep edildi.

- Katalonya'da özerk yönetim parlamentosu, bağımsızlık yanlısı kararlar almaya devam ediyor

İspanya'daki 17 özerk yönetim arasında en geniş özerklik haklarına sahip olan Bask'taki ayrılıkçı siyasi partiler, "Guernica Statüsü" olarak adlandırılan ve 1979'da kabul edilen Bask özerk yönetim statüsünün yenilenmesi gerektiğini öne sürüyor.

Ayrılıkçı girişimlerle son dönemde gündemde olan Katalonya'da özerk yönetim parlamentosu, Anayasa Mahkemesinin yasaklarına rağmen bağımsızlık yanlısı kararlar almaya devam ediyor.

Son olarak 26 Kasım'da bazı kararlar alan Katalonya Özerk Parlamentosu, monarşi karşıtlığı ve "kendi geleceğine karar verme hakkını" genel kurulunda görüşüp oylamakta meşru olduğunu belirtmişti.  (AA)


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