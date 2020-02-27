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İspanya'da askeri uçak denize düştü!

İspanya'da askeri uçak denize düştü!

ispanya Hava Kuvvetlerine bağlı bir uçak, ülkenin güneybatısındaki Murcia kentine yakın bir noktada denize düştü. Kazada pilot hayatını kaybetti.

İspanya Hava Kuvvetlerine bağlı "C-101" tipi askeri uçağın, ülkenin güneybatısındaki Murcia kenti yakınlarında denize düştüğü ve pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

AA'da geçen habere göre, Acil Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamada, öğleden sonra meydana gelen kazada, San Javier kıyılarının yaklaşık 1 kilometre kadar açığında askeri uçağın denize düştüğü belirtildi.

Eğitim uçuşu yapan "C-101" tipi askeri uçağın pilotu Eduardo Fermin Garvalena'nın kazada öldüğü kaydedildi.

Garvalena'nın 2 bin saatten fazla uçuş tecrübesi bulunduğu ve yurt dışındaki bazı misyonlara da katıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın, ülkenin güneybatı kıyılarında son 7 ayda düşen üçüncü askeri uçak olması dikkati çekti.


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