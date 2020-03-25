İspanya NATO'dan acil yardım istedi

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 738 artışla 3 bin 434'e çıktı.

Bu rakam İspanya'da bir günde görülen en yüksek can kaybı anlamına geliyor. Son kayıplarla birlikte ülkede koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3434'e yükseldi.

İspanya bu rakamlarla birlikte 3281 kişinin hayatını kaybettiği Çin'i geçerek, koronavirüs salgınında İtalya'dan sonra en çok ölümün yaşandığı ikinci ülke oldu.

Toplam vaka sayısının ise 39 bin 673'ten 47 bin 610'a yükseldiği açıklandı.

İSPANYOL ORDUSU NATO'YA BAŞVURDU

Öte yandan İspanya'daki salgının boyutu ağırlaşırken, İspanyol ordusu da NATO'dan acil yardım talebinde bulundu.

İspanyol ordusundan NATO'ya gönderilen çağrıda, müttefik ülkelerden solunum cihazı, koruyucu gözlük ve test kiti talep edildi.