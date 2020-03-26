İspanya bir anda nasıl koronavirüse diz çöktü?

Çin, İtalya ve İran corona virüs (Covid-19) önlemlerini artırarak, kentleri karantina altına alırken Avrupa'nın güney ülkesi İspanya'da 7 Mart'da ülke genelinde Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için yüzbinlerce insan sokaklara akın etti. Yine aynı günlerde ülkedeki aşırı sağcı Vox partisi başkent Madrid'de protesto gösterisi yapmak için 9 bin kişiyi bir araya topladı.

Ülke genelinde bütün bunlar yaşanırken, İspanya'nın kuzeyinde La Rioja bölgesinde yetkililer zor kararlar almak için çaba harcıyordu. İspanya'nın Bask bölgesinde corona virüs vakaları görülmüş ve yetkililer tedbir almak için Haro isimli küçük bir kasabayı karantina altına almıştı. İspanya genelinde 430 corona virüsü vakası vardı ve bu vakaların 60'ı toplu olarak bir cenaze törenine katıldıkları için Haro kasabası karantinaya alınmıştı.

CORONA VİRÜS VAKALARININ YÜZDE 14'Ü SAĞLIK ÇALIŞANI

Ülke genelinde önlem almakta geç kalan İspanya bugün itibariyle 56 bin 188 virüs vakasıyla dünya genelinde 4'üncü olurken, 4 bin 89 ölümle Çin'i geçerek, İtalya'nın ardından ikinciliğe yükseldi. İspanyol hükümeti hastane ve sağlık çalışanlarına yeterli tıbbi ve koruyucu malzeme sağlamamakla suçlanıyor. Maske, koruyu elbise gibi tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle corona virüs vakalarının yüzde 14'ü sağlık çalışanlarından oluşuyor.

Başkent Madrid'in en büyük buz pisti, morga dönüştürülürken, ülkenin en büyük konferans salonu hastaneye çevrildi. Bütün bunlar olurken, İspanya genelinde baharın da gelmesiyle birlikte insanlar günlük yaşamlarından taviz vermeyerek, kafeleri, barları, restoranları doldurmaya devam etti. Piknik yapmak için parklarda toplandılar.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN TARİHİ HATA

İspanya'nın Bask bölgesindeki Haro kasabası karantina altında bulunduğu sırada, İspanya Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, basın toplantısında Dünya Kadınlar Günü'ne katılmanın virüs bulaştırmada risk oluşturup oluşturmayacağı sorusuna şu cevabı verdi: "Eğer oğlum bu soruyu bana sorsa, şunu söylerdim, sana kalmış, istediğini yap."

BAKAN VE PARTİ LİDERİ CORONAYA YAKALANDI

Bu açıklamının ardından Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri ülke genelinde yapıldı, aşırı sağcı Vox partisi başkent Madrid'de miting düzenledi. O pazar günü Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katılan üç bakanda corona virüs pozitif çıktı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Begona Gomez gibi Vox lideri ve genel sekreteri de corona virüs pozitif kervanına katıldı.

Peki Madrid'i telaş ne zaman sardı? 11 Mart'ta vaka sayısı 1646'ya yükseldi. Bask bölge hükümeti tüm okul, üniversite, müzeler ve bakım evlerini kapatma kararı almıştı. Bundan bir gün sonra 12 Mart'ta Katalonya Özerk Hükümeti 4 belediyede çalışan 70 bin kişiye 3 hafta izin verdi.

GEÇ GELEN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 11 NİSAN'A UZATILDI

Bu tedbir Başbakan Pedro Sanchez hükümeti üzerindeki baskıyı arttırdı, çünkü ülke genelinde tuvalet kağıdı yağmaları başladı. Böylelikle küçük Haro kasabasındaki karantinadan bir hafta sonra Başbakan Sanchez iki haftalık olağanüstü hal ilan etmek zorunda kaldı. İspanya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 14 Mart'ta ilan edilen ve 29 Mart'ta sona erecek olağanüstü hal 11 Nisan'a kadar uzatıldı.

Ancak İspanyol hükümeti önlem almakta geç kalmıştı. Corona virüs vakalarını önlemek için ordudan yardım istendi. Vaka görülen binaların kapılarına asker dikilirken, hasta olan yaşlılar evlerinde adeta ölüme terk edildi.

OLAĞANÜSTÜ HALİ İHLAL EDENE PARA CEZASI

Olağanüstü hal gereği ülke genelinde sadece hastaneler, eczaneler ve marketler açık tutulurken, metro, otobüs, tren ve uçak seferleri azaltıldı. Polis ve asker, sadece iş yerinden belge alan vatandaşların dolaşımına izin verirken, olağanüstü hali ihlal edenlere para ceza veriliyor.

Başbakan Pedro Sanchez, mecliste yaptığı konuşmada, siyasi partilerin koronavirüse karşı verilen mücadelede birlik olması gerektiğini belirterek, "Daha karanlık günler yaşayacağız ama çıkışın nerede olduğunu biliyoruz" dedi.

Sanchez, muhalefetteki bazı siyasi partilerden gelen, Covid-19 ile mücadelede "ülkedeki tüm işleri durdurun ve serbest dolaşımı tamamen yasaklayın" önerisini reddetti.

BAŞBAKAN YARDIMCISI CALVO'DA DA VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Diğer yandan solunum enfeksiyonu sebebiyle üç gün önce hastaneye kaldırılan Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo'da Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kabinede geçen haftalarda koronavirüs tespit edilen Eşitlik Bakanı İrene Montero ve Kamu Yönetimi ve Bölgesel Politika Bakanı Carolina Darias'ın ise iyileştiği ancak karantinada olmaya devam ettikleri belirtildi.

ÇİN'DEN SAĞLIK MALZEMESİ ALINDI

İspanya Sağlık Bakanı Salvador İlla, Çin'den 432 milyon euro değerinde sağlık malzemesi satın aldıklarını açıkladı.

İlla "550 milyon adet maske satın aldık. Malzemeler hemen gelmeye başlayacak. Gelecek 5 hafta içinde 11 milyon adet eldiven gelecek. Covid-19 hızlı tanı kitinden ise 5,5 milyon adet satın aldık ve nisan sonuna kadar hepsi gelecek. Ayrıca, nisan ve haziran ayları içinde 950 solunum cihazı alacağız" dedi.

İtalya'nın ardından dünyada Kovid-19 hastalarında en fazla ölümün olduğu İspanya'da son verilere göre 4 bin 89 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı ise 56 bin 188 oldu.