İşlemeli kafatası 20 bin dolara satışta

Bu ticarette, koleksiyonerler üzerlerine işlemeler yapılmış ve süs eşyalarına dönüştürülmüş gerçek insan kafatasları ve kemikleri alıp satıyor. Bu konuda bir kısıtlama da getirilmiş değil. 2013’te tüm ticaret hacmi 5 bin 200 dolarken e-Bay’in yasağı sonrası bu hacim 60 bin dolara sıçradı. Satılan kafatasları arasında 20 bin dolar istenenler bile mevcut.