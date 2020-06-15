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  3. İşlemeli kafatası 20 bin dolara satışta
15 Haziran 2020 Pazartesi 04:30 | Son Güncelleme:

İşlemeli kafatası 20 bin dolara satışta

İşlemeli kafatası 20 bin dolara satışta

Instagram'da insan kalıntıları ticareti yapılıyor ve buna olan rağbet her geçen gün artıyor.

Bu ticarette, koleksiyonerler üzerlerine işlemeler yapılmış ve süs eşyalarına dönüştürülmüş gerçek insan kafatasları ve kemikleri alıp satıyor. Bu konuda bir kısıtlama da getirilmiş değil. 2013’te tüm ticaret hacmi 5 bin 200 dolarken e-Bay’in yasağı sonrası bu hacim 60 bin dolara sıçradı. Satılan kafatasları arasında 20 bin dolar istenenler bile mevcut.

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