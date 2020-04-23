İskoçya'da corona virüse yakalanan prematüre bebek iyileşti

İskoçya’da sekiz hafta erken doğan ve üç haftalıkken corona virüse (Covid-19) yakalanan prematüre bebekten iyi haber geldi.

Sekiz hafta erken doğum yapan Tracy Maguire’nin Peyton isimli kızı üç haftalıkken corona virüse yakalanmasının ardından iyileşti.

DOĞDUĞUNDA 1,5 KİLOYDU



26 Mart’ta doğan Peyton doğduğunda 1,5 kiloydu. Maguire, doktorların test yapmak için Peyton'un burnuna bir çubuk soktuğunu izlerken o anları gördüğü “en kötü şeylerden” biri olarak anlattı.

ÜLKEDEKİ EN GENÇ VAKA



Hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra iyileşen Peyton’ın ülkede corona virüse yakalanan en genç kişi olduğu belirtiliyor.

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