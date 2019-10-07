İskoçya'da bir mezarda 600 yıllık çizmeler bulundu

Tarbat Ortaçağ Mezarları Projesi, İskoçya’da küçük bir balıkçı köyünde yer alan St Colman Kilisesi’nde 15. yüzyıl mezarlarına yeni ışık tutmayı umuyor.

Burada gömülü olanların, şiddetli bir klan savaşında yakalandıklarına inanılıyor.

Yeni analizler, çizmeleriyle gömülen bir adamın mezarını tam olarak tarihlemeyi hedefliyor. Diğer testlerin ise nereden geldiğini ve genetik soylarını anlamaya yardımcı olması bekleniyor.

Adamın kalıntıları, çizmeleri ve tozluklarıyla birlikte 1997 yılında yapılan arkeolojik bir kazıda bulundu. Giysileri şu anda Edinburgh’daki İskoçya Ulusal Müzeleri’nde korunuyor.

Tarihsel olarak bu alan, Ross ve Mackay klanları arasındaki bir çatışmanın sahnesiydi. 15. yüzyılın sonlarında, rakip klanlar arasında yakınlarda bir savaş yapılmadan önce St Colman Kilisesi yakıldı.

Buradaki bir başka mezarda, biri oldukça kaslı ve yüzünde ölümcül bir kılıç yarası olan iki adam, dört kafatası ile birlikte bulundu. Şimdi ise arkeologlar, tüm kalıntıları Tarbat Ortaçağ Mezarları Projesi’nin bir parçası olarak inceliyorlar.

Proje için Liverpool John Moores Üniversitesi de dört kafatasıyla birlikte gömülmüş adamlardan birinin yüz rekonstrüksiyonunu yaptı.

Çalışmalarla ilgili geçici bir sergi Tarbat Keşif Merkezi’nde devam ediyor.