İskoçya Sağlık Başdanışmanı Doktor Catherine Calderwood evinde kalmayınca istifa etti

Ailesi ile birlikte ikinci evine giderken görüntülenen Calderwood hem sosyal mesafe kuralını hem de evde kalma uyarılarını ihlal etti. Calderwood gelen tepkiler üzerine istifa etti. Özür dileyen Calderwood, görevine odaklanmaya devam edeceğini açıklamıştı. Calderwood “Ailemle birlikte sosyal mesafe kuralını sürekli uygulamış olsak da insanlara verdiğim tavsiyeyi kendimin uygulamadığını fark ettim. Bunun için özür dilerim” ifadelerini kullandı.