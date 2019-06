İşgalci İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yıkımları devam ediyor

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 6 ev ile bazı yapıları "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'nde 5, Doğu Kudüs'teki Kalendiya Mülteci Kampı'nda da inşaat halindeki bir ev ile bazı yapılar İsrail güçlerince yıkıldı. Kalendiya Mülteci Kampındaki yıkım öncesi İsrail güçleri bölgeyi kordon altına alarak çevredekileri yıkımın yapıldığı alana yaklaştırmadı.

Çok sayıda polis ve asker eşliğinde kampa gelen İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesine ait iş makinaları, inşaat halindeki bir evin yanı sıra 3 barakayı da "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı. Öte yandan Ürdün Vadisi'nin Ağvar bölgesinde 5 evin yanı sıra bölgedeki tarım arazilerinde bulunan bazı baraka yapılar "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle İsrail güçlerince yıkıldı.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor. Yerel kaynaklar, sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 538 ev ve iş yerinin "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle İsrail tarafından yıkıldığını belirtiyor. Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

(AA)