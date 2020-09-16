İşgalci İsrail'den alçak saldırı... Sığındıkları mağaralarda dahi rahat bırakmıyorlar!

İsrail'in Filistin'i ilhak projesi kapsamında Filistinlilere yönelik alçak saldırıları devam ediyor. Evleri yıkan İsrail, Filistinli Müslümanlara, sığındığı mağara ve teneke evlerde dahi rahat vermiyor.

AA'nın aktardığı habere göre, Filistinli genç kadın Esma Muhammed Nevaca ve onun gibi yaklaşık 250 Filistinli, evlerinin yıkılması üzerine sığındıkları mağaralar ve teneke evlerde dahi İsrail tehdidi altında yaşıyor.

Nevaca evlenerek El Halil kentinin güneyinde, ilkel imkanlara sahip bir köye yerleşti.

Nevaca'nın, evlerin çoğu İsrail tarafından yıkılma tehdidi karşı karşıya olan köyde, elindeki sopayla bunu engellemeye çalıştığı fotoğraflar sosyal medyaya yansımıştı.

Konu hakkında AA muhabirine açıklama yapan Nevaca, "Hiçbir uyarıda bulunmadan çıkageldiler ve evi yıkmak istediler. Ben de içerideki eşyaları da kullanılamaz hale getirmesinler diye gelip çadırın önünde durdum." dedi.

"Evde hiç birşey yok. Tek isteğim düzgün bir evim olması ve burada sorunsuzca yaşamak." diyen Navaca, şöyle devam etti:

"Amcamın evine geldik onlarda büyük bir aile ve biz daha geniş bir yere ihtiyaç duyduk bu yüzden ev yapmak istedik. Ancak inşaat malzemelerine el koydular. Çinkoları da aldılar. Hiç bir şeyimiz kalmadı oğlum ile ben güneşin altında oturuyoruz."

İSRAİL SUSİYA'DA İNŞAATA İZİN VERMİYOR



İsrail işgali, 1983 yılında köy arazileri üzerinde kurulan aynı adı taşıyan yerleşim yerinin bitişiğindeki Susiya köyünde inşaat faaliyetlerine izin vermiyor. Susiya'daki yaklaşık 250 Filistinli mağaralarda ve ilkel teneke evlerde yaşıyor. Bu evler ile okul olarak kullanılan konteyner yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya.

Nevaca, kayınpederinin 70 metrekarelik çadırdan bozma evinde başka ailelerle yaşıyor. Kocası Mahmud Navaca ile yeni evine taşınmayı umut ediyordu. Ancak işgal, onlardan önce gelip inşaat ekipmanlarına el koydu.

Esma'nın kayınpederi Halid Navaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beş çocuğunun üniversite okuduğunu, evlendiğini ve çocuk sahibi olduğunu ancak onlarla yaşadığını, hayatlarının sıkıntı ve utanç içinde devam ettiğini söyledi.

Halid Nevaca da oğlu Mahmud'un ayrı bir eve taşınmak istemesiyle İsrail'in inşaatı durdurmaya zorladı ve inşaat malzemelerine el koyduğunu aktardı.

İSRAİL SINIF OLARAK KULLANILAN KONTEYNERE DAHİ EL KOYDU



Köy öğretmeni Hıdır Nevaca, birkaç gün önce, İsrail güçlerinin, yeni ihtarname dağıttığını, ihtarnamede sınıf olarak kullanılan bir konteyner ile inşaat malzemeleri el konulduğunu ilan ettiğini söyledi.

Hıdır Nevaca, "Köy sakinlerinin yıllardır yapabildiği tek şey işgal güçlerine giderek ihtarnamelerin iptal edilemesini istemek." dedi.

Köyünün iptidai koşullarını, köy topraklarına inşa edilmiş, her türlü rahatlık ile konfor sağlanmış olan Yahudi yerleşimiyle karşılaştıran Hıdır Nevaca, "Altyapımız yok ve eğer güneş enerjisi uluslararası kuruluşlar tarafından bağışlanmamış olsaydı o da yıkılırdı." ifadelerini kullandı.

Çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla uğraşan köy sakinleri, onları başta köyün yakınındaki Yatta beldesinde olmak üzere köy dışında yaşamaya mecbur bırakan bir genişleme sorunuyla karşı karşıyadır.

B'Tselem kuruluşuna göre, köy sakinler, 1986'da zorla yerlerinden edildiler, İsrail mahkemesi yıkımı dondurma kararı alınan kadar 2001 yılında sahip oldukları mülkleri ve yaşadıkları mağaralar dahil ellerindeki her şey yok edildi.

C BÖLGESİ



Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.



Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin idaresi ve güvenlik işleri Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın yüzde 61'ini oluşturan "C" bölgesinde bulunan Filistinlilere ait bazı yapıları "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkıyor.



Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 521 evi "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle yıktığını belirtiyor.



Batı Şeria'da C Bölgesi'nde yer alan köyde 'Susiya' yerleşiminin kurulmasından bu yana inşaat ve yıkım dosyaları halen İsrail mahkemelerinde takip ediliyor.

Köy sakinleri yıkım kararlarının kaldırılması ve köylerinin tanınması talebinde bulunurken, İsrail köyde yıkım yapma konusunda ısrar ediyor.