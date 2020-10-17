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17 Ekim 2020 Cumartesi 11:55 | Son Güncelleme:

İşgalci Ermenistan'ın Gence'yi vurma anı görüntülendi: "Allah'ım yardım et"

DHA

İşgalci Ermenistan'ın gece saatlerinde Gence şehrinde sivillere yönelik düzenlediği füzeli saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Saldırı anını kayıt altına alan bir kadının, "Allah'ım yardım et!" diye haykırdığı fark edildi.

İşgalci Ermenistan ordusunun, gece saat 01.00 sularında Gence şehrine düzenlediği saldırı kayıt altına alındı.

"ALLAH'IM YARDIM ET"

Cevathan Mahallesi'ne bağlı Hüsü Hacıyev Sokağı'ndaki evlere isabet eden füzeler nedeniyle 13 kişi hayatını kaybederken, 45'tan fazla kişi de yaralandı.

Ermenilerin, Gence şehrini Elbrus füzeleri ile vurduğu anlar görüntülendi.

Saldırı anını kayıt altına alan bir kadının, "Allah'ım yardım et!" diye haykırdığı fark edildi.

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