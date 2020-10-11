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  • İşgalci Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
11 Ekim 2020 Pazar 14:31 | Son Güncelleme:

İşgalci Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

İHA

İşgalci Ermenistan ordusunun Gence kentine düzenlediği füze saldırısının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saldırı sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

İşgalci Ermenistan ordusunun Gence kentine düzenlediği füze saldırısının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu 16'sı kadın, 6'sı çocuk 34 kişinin yaralandığı bildirildi.

İHA'da yer alan haberde füze atılan bölgede 10'dan fazla bina ve 100'den fazla yapı hasar gördü. Azerbaycan basını, füze saldırısının gerçekleştirilme anına ait güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.

<p>İşgalci Ermenistan ordusunun Gence kentine düzenlediği füze saldırısının güvenlik kamerası görünt

İşgalci Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

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