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  • İşgalci Ermenistan'ın döşediği mayının patlaması sonucu bir sivil hayatını kaybetti
01 Ocak 2021 Cuma 18:34 | Son Güncelleme:

İşgalci Ermenistan'ın döşediği mayının patlaması sonucu bir sivil hayatını kaybetti

İşgalci Ermenistan'ın döşediği mayının patlaması sonucu bir sivil hayatını kaybetti
AA

Ermenistan askerlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İşgalci Ermenistan güçlerinin Fuzuli bölgesinde döşediği mayına basan Azerbaycanlı Babil Babayev isimli bir sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

AA'da yer alan habere göre, Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, işgalden kurtarılan Fuzuli ilinde Zabil Babayev isimli sivilin mayına bastığı belirtildi.

Açıklamada, mayının patlaması sonucu Babayev'in ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, müdahaleye rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, vatandaşlara işgalden kurtarılan arazilere mayınlardan tam temizlenene kadar girmeme uyarısında bulunuldu.

Daha önce de Ermenistan güçlerinin döşediği mayınların patlaması sonucu Azerbaycanlı sivil ve askerler yaşamını yitirmişti.

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