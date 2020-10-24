İşgalci Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı CNN'de rezil oldu... "Sizin politikanız bu mudur?"

İşgalci Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, CNN'e verdiği röportajda gazeteci Kristin Amanpour’un soruları karşısında zor anlar yaşadı. Ateşkesi defalarca ihlal eden işgalci Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı, röportaj sırasında ülkesinin saldırganlığını haklı çıkarmak için yoğun çaba harcadı. Ancak Amanpour'un, BM Güvenlik Konseyi kararını defalarca hatırlatması üzerine Bakan Mnatsakanyan söyleyecek bir şey bulamadı.

DHA'nın aktardığı habere göre, gazeteci Amanpour, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olarak işgal altındaki Azerbaycan, Dağlık Karabağ ve komşu topraklardan işgalci Ermeni kuvvetlerinin derhal geri çekilmesini ve Azerbaycan halkının evlerine dönme hakkını tanıyan BM Genel Kurulu'nun 2008 tarihli kararını hatırlattı. Mnatsakanyan, sunucunun bu sözleri karşısında söyleyecek bir şey bulamadı ve rezil oldu.

"SİZİN POLİTİKANIZ BU MUDUR?"

Karabağ'ın bağımsız bir bölge olduğunu iddia eden Mnatsakanyan, işgalci Ermenistan'ın bunu savunduğu ifade etti. Gazeteci Amanpour, Mnatsakanyan'a Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın milliyetçi ve "Karabağ Ermenistan'dır" gibi kışkırtıcı açıklamalarını sorarak, 'Sayın Dışişleri Bakanı sizin politikanız bu mudur?' dedi.