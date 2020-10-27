İşgalci Ermenistan'ın Başbakanı Paşinyan PKK yanlılarıyla omuz omuza

İşgalci Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, hezimet sarhoşluğunu işgal altındaki Şuşa şehrinde halay çekerek attı.

DHA'da yer alan haberde Azerbaycan’ı cephede yenemeyen işgalci Ermenistan dün ilan edilen ateşkesi yeniden bozdu.

Köşeye sıkışan Ermenistan, her zamanki gibi sivilleri hedef almaya devam ediyor. Ermenistan Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayımlanan kararnameye göre, Başbakan Nikol Paşinyan’ın önerisi üzerine Sarkisyan’ın görevden alınmasına karar verildi.

İşgalci Ermenistan’ın Başbakanı Nikol Paşinyan'ın işgal altındaki Şuşa'da PKK yanlılarıyla katıldığı Nevruz kurtlamaları sırasında halay çektiği görüntüler yayınlandı. Söz konusu görüntülerin 2019 yılında yayınlandığı ve terör örgütü PKK yanlıları ile Nevruz kutlaması sırasında çekildiği öğrenildi.

KADINLAR DA CEPHEYE GİDİYOR

Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki topraklarını kurtarmak amacıyla 27 Eylül'de başlattığı operasyonda ağır kayıplar vermesinin ardından terör örgütü PKK ile iş birliğini artıran Ermenistan'da kadınlar da savaşmak için cepheye gidiyor.

Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 13 kadın ile birlikte "kadın birlikleri" oluşturacaklarını ve eğitime başlayacaklarını belirtti.

Hakobyan yaptığı açıklamada, "13 kadın ile birlikte kadın birlikleri oluşturup eğitimlere başlıyoruz. Ardından da cepheye gideceğiz. Vatanımızı düşmana teslim edemeyiz" dedi.