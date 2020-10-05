İşgalci Ermenistan'ın Başbakanı Paşinyan köşeye sıkıştı... "Terhis edilen askerler tekrar göreve dönmeli"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan işgalci Ermenistan ordusu için gönüllü askerlik çağrısı yaparak, terhis edilen askerleri tekrar göreve çağırdı.

YeniŞafak'ta yer alan habere göre, Ermenistan-Azerbaycan hattında çatışmalar devam ederken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan yeni açıklamalar geldi. Sosyal medya hesabı Facebook'ta yaptığı canlı yayında konuşan Paşinyan ülke genelinde seferberlik ilan etti.

SEFERBERLİK ÇAĞRISI

Ermenistan-Azerbaycan hattında çatışmalar sürerken Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan seferberlik çağrısı geldi.

"BU BİR ÖLÜM KALIM SAVAŞIDIR"



Paşinyan son bir yıl içinde terhis edilen askerleri yeniden hizmete çağırdı.

Yaptığı konuşmada gönüllü askerlere ihtiyaçları olduğunu söyleyen Paşinyan "Bu bir ölüm kalım savaşıdır." dedi. Paşinyan konuşmasında iki ülke arasındaki çatışmaları "Hayatımızı belirleyecek bir savaş" olarak niteledi.