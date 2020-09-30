İşgalci Ermenistan'dan yurt dışında yaşayan vatandaşlara 'Orduya katılın' çağrısı

Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan'ın sivilleri vurması sonrası başlattığı karşı saldırı sonrası darbe üstüne darbe vuruyor. Başlattıkları saldırı sonrası Azerbaycan'dan hiç beklemedikleri bir sertlikte yanıt alan Ermenistan, yurt dışında yaşayan Ermeni vatandaşlarına 'Orduya katıl' çağrısında bulundu.

DHA'da yer alan haberde Azerbaycan'ın karşı saldırılara cevap vermesiyle çatışmalardan bu zamana kadar 2 bin 300 asker kaybeden Ermenistan, yurtdışında yaşayan vatandaşlarına "orduya katılın" çağrısında bulunuyor.

İŞGALCİ ERMENİSTAN'DAN "ORDUYA KATILIN" ÇAĞRISI

Yunanistan’da yaşayan Ermeni gençlere, ‘Ermenistan Sosyal Kültür Merkezi’ tarafından yapılan yazılı bildiride gönüllü Ermenistan Ordusu’na katılma çağrısı yapıldı. Yunanistan’daki Ermeniler tarafından kurulduğu ifade edilen ‘Ermenistan Sosyal Kültür Merkezi’ tarafından yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Vatanımız, Türkiye-Azerbaycan’ın en ciddi ortak saldırısına direniyor. Yunanistan’da yaşayan sevgili Ermeni gençlerine; Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı, Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı’nın Ermeni diasporasının gençlerine yaptığı çağrıya yanıt olarak, ve Yunanistan’da yaşayan birçok yurttaşımızın dile getirdiği dileği dikkate alarak, Azerbaycan ile çatışma hattına gitmek için bir gönüllü kaydı açıyoruz. Ordumuza katılın"

Söz konusu bildiride, Azerbaycan ile çatışma hattına gitmek için bir gönüllü kaydı açıldığı ve gönüllülerin listesinin oluşturulması için Atina’da bir komite kurulduğu kaydedildi.