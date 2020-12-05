05 Aralık 2020 Cumartesi 10:48 | Son Güncelleme:
İşgalci Ermenistan'da sular durulmuyor: Paşinyan'ın yerine geçecek ismi belirlediler
İşgalci Ermenistan'ın Azerbaycan'la girdiği savaş sonrasındaki yenilgisinin ardından ülkede sular durulmuyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın istifası beklenirken, yerine geçecek olan isim ise şimdiden belirlendi.
İşgalci Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Karabağ yenilgisinin ardından istifası bekleniyor. Parlamento tarafından yapılan çağrılarda ise Paşinyan'ın yerine geçmesi istenen aday duyuruldu.
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, işgalci Ermenistan'daki 17 muhalefet partisi Vazgen Manukyan'ı başbakanlığa aday gösterdi. Karar muhalefet liderlerinin bir toplantısında şu şekilde verildi:
Milletvekillerine göre, Başbakan Nicole Pashkina'nın istifasının gerekliliği konusunda mecliste fikir birliği var.
Manukyan parlamento tarafından başbakan seçilirse erken seçim çağrısı yapması bekleniyor.
1990-93'te Ermenistan Başbakanı ve Savunma Bakanı olarak görev yapan Vazgen Manukyan, 1996 yılında da cumhurbaşkanlığına aday olmuştu.