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28 Eylül 2020 Pazartesi 17:09 | Son Güncelleme:

İşgalci Ermenistan'da büyük panik: Mevziden kaçanı vurun emri

İşgalci Ermenistan'da büyük panik: Mevziden kaçanı vurun emri
DHA

Azerbaycan karşısında ağır zayiat veren işgalci Ermenistan'da büyük panik yaşanıyor. Ermenistan askeri komutanlığı tarafından cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi.

İşgalci Ermenistan, Azerbaycan tarafından aldığı ağır zayiat sonrası büyük paniğe kapıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli'den Ermeni ordusundaki kayıplara ilişkin yeni bir açıklama geldi.

DHA'da Azerbaycan medyasına dayandırdığı haberinde Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli, "Ermenistan askeri komutanlığı, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi" diye konuştu.

İŞGALCİ ERMENİSTAN’DA CEPHEDEN KAÇANA VUR EMRİ

"Ermenistan askeri komutanlığının, cepheden kaçan askerlerini karşı silah kullanma emri verdiğini söyleyen Dargahli sözlerine şunları ekledi:

“Alınan istihbarat bilgilerine göre, Ermenistan'ın askeri komutanlarının işgal edilen topraklar ile Ermenistan arasındaki yollarda komuta mevkileri kurduğunu”

KAÇANLARI YAKALIYORLAR

Komutan Dargahli kurulan mevzilerin amacının kaçan Ermeni askerlerini önlemek olduğunu belirtti. Diğer yandan kurulan merkezlerde ölüm ve yaralama olaylarının gerçekleştiği kaydedildi.

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