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  • İşgalci Ermenistan'a bir darbe daha: 4 İHA etkisiz hale getirildi
23 Ekim 2020 Cuma 10:44 | Son Güncelleme:

İşgalci Ermenistan'a bir darbe daha: 4 İHA etkisiz hale getirildi

İşgalci Ermenistan'a bir darbe daha: 4 İHA etkisiz hale getirildi
AA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalci Ermenistan'a ait 4 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalci Ermenistan'a ait 4 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA'da yer alan haberde Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yerel saatle 03.00-09.00'da işgalci Ermenistan'a ait 2 İHA'nın, Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğünü belirtti.

Yapılan açıklamada, 2 İHA'nın da teknik araçlarla yere indirildiği kaydedildi.

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