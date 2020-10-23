23 Ekim 2020 Cuma 10:44 | Son Güncelleme:
İşgalci Ermenistan'a bir darbe daha: 4 İHA etkisiz hale getirildi
AA
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalci Ermenistan'a ait 4 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalci Ermenistan'a ait 4 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
AA'da yer alan haberde Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yerel saatle 03.00-09.00'da işgalci Ermenistan'a ait 2 İHA'nın, Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğünü belirtti.
Yapılan açıklamada, 2 İHA'nın da teknik araçlarla yere indirildiği kaydedildi.