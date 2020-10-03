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  • İşgalci Ermenistan'a ağır darbe... Azerbaycan ordusu zırhlı araçları vurdu
03 Ekim 2020 Cumartesi 13:37 | Son Güncelleme:

İşgalci Ermenistan'a ağır darbe... Azerbaycan ordusu zırhlı araçları vurdu

AA

Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan ordusunun çok sayıda zırhlı aracını imha etti.

Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda zırhlı aracı imha etti. Cephe hattındaki çatışmalar gece boyunca devam etti.

AA'nın aktardığı habere göre, Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun mevzilerine ve araçlarına ağır hasar verdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, Ermenistan ordusuna ait zırhlı araçların nokta atışı ile imha edildiği yer aldı. Tüm cephe boyunca şiddetli çatışmalar sürüyor.

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