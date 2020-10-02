İşgalci Ermenistan'a 5 günde savunmaya ayırdığı bütçe kadar zarar verildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı karşı saldırılarda işgalci Ermenistan'a 1,2 milyar doları aşan bir zarar verdiğini açıkladı.

DHA'da yer alan haberde Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan'a büyük darbe vurulduğunu açıkladı.

SON 5 GÜNDE 1,2 MİLYAR DOŞARI AŞAN ZARAR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı karşı saldırılarda son 5 günde Ermenistan ordusuna ait 1,2 milyar doları aşan askeri teçhizat ve mühimmatların imha edildiğini duyurdu.

ERMENİSTAN'DA SAVUNMAYA AĞIRDIĞI BÜTÇE KADAR ZARAR

Azerbaycan Maliye Bakanlığı'na göre 2020 yılında devlet bütçesindeki askeri harcama miktarı yaklaşık 634 milyon dolar. Global FirePower askeri-analitik merkezine göre Ermenistan'ın toplam askeri bütçesi 1.385 milyar dolar olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Azerbaycan Savunma Bakanlığı 5 günlük çatışma bilançosuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"200 düşman tankı ve diğer zırhlı araçları, 228 topçu parçası, roketatar, havan ve 30 hava savunma cihazı, 6 komuta- kontrol ve komuta gözlem noktası, 5 mühimmat deposu, 110'dan fazla araç ve bir S-300 hava savunma füzesi sistemi imha edildi"