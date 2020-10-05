05 Ekim 2020 Pazartesi 11:45 | Son Güncelleme:
İşgalci Ermenistan yine sivilleri hedef aldı: 3 şehri bombaladılar
AA
İşgalci Ermenistan'nın sivillere yönelik saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan ordusunun Beylegan, Berde ve Terter şehirlerini bombaladığı bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalci Ermenistan ordusunun Azerbaycan'daki Beylegan, Berde ve Terter şehirlerine yönelik topçı atışları gerçekleştirdiğini duyurdu.
İşgalci Ermenistan dün de Gence, Mingeçevir, Hızı ve Abşeron'a saldılar gerçekleştirmişti.