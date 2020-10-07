İşgalci Ermenistan, Yevlah'ı ikinci kez hedef aldı... Azerbaycan ordusu saldırıyı engelledi

Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan'ın ikinci defa uzun menzilli füzelerle hedef almak istediği Yevlah kentine saldırıyı, savunma sistemiyle engelledi.



AA ekibinin, işgalci Ermenistan ordusunun dün akşam Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına yönelik gerçekleştirdiği ilk füze saldırısında patlamayan misket bombasını görüntülediği sırada ikinci bir hava saldırısı yapıldı.



Saldırı gerçekleşmeden önce boru hattı civarında Azerbaycan'a ait Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) görüldü.



SİHA hareketliliğinden kısa bir süre sonra Azerbaycan'a ait hava savunma sistemi, işgalci Ermenistan tarafından gelen füzeyi bertaraf etti.

AA muhabirine konuşan olay yerindeki Azerbaycanlı güvenlik yetkilileri, füzenin işgalci Ermenistan'ın saldırısının engellenmesi için ateşlendiğini söyledi.



İşgalci Ermenistan, çatışmaların başlangıcından bu yana ilk defa dün gece Yevlah kentini hedef almıştı.