İşgalci Ermenistan Türk SİHA'larına karşı NATO'ya sığındı: İzin vermeyin

Azerbaycan'a karşı sahada çaresiz kalınca sivil yerleşim birimlerine saldıran işgalci Ermenistan, Türk SİHA'larına karşı NATO'ya başvuruda bulundu.

"TÜRKİYE'Yİ SİHA'LAR KONUSUNDA UYARIN"

Sputnik’in Rus Kommersant gazetesine açıklamalarda bulunan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’dan aktardığı habere göre, Erivan yönetimi, savunma bakanlığı ve dışişleri bakanlığı düzeyinde NATO’ya başvuruda bulunarak, Türkiye’nin SİHA’lar konusunda uyarılmasını istedi.

"SİVİLLERİ VURUYORLAR" YALANINA SARILDI

Sarkisyan, şu ifadeleri kullandı: “NATO liderliğinden Türkiye'ye şu anda yaptığı şeyi yapması için yeşil ışık yakıp yakmadığına dair bir açıklama almamız gerekiyor. Konu sadece F-16 ile ilgili değil. Türkiye’nin ‘Bayraktar’ adlı insansız hava aracı her gün yoğun bir şekilde sadece cephede değil, sivillere karşı da kullanılıyor. Bu bir NATO ürünü ve unsurları Avusturya'dan Kanada'ya kadar farklı NATO ülkelerinde oluşturuldu.”