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  • İşgalci Ermenistan teröristleri ordusuna dahil etti: Elimizde deliller var
21 Ekim 2020 Çarşamba 09:33 | Son Güncelleme:

İşgalci Ermenistan teröristleri ordusuna dahil etti: Elimizde deliller var

İşgalci Ermenistan teröristleri ordusuna dahil etti: Elimizde deliller var
AA

Azerbaycan'ın Tokyo Büyükelçisi Gürsel İsmayilzade, "Birçok Lübnanlı, Suriyeli ve bazı teröristlerin Ermenistan saflarında Azerbaycan'a karşı savaştığına dair kanıtlarımız var." açıklamasında bulundu.

Dağlık-Karabağ'daki çatışmaların son durumuna ilişkin açıklama yapan Azerbaycan'ın Tokyo Büyükelçisi Gürsel İsmayilzade, "Birçok Lübnanlı, Suriyeli ve bazı teröristlerin Ermenistan saflarında Azerbaycan'a karşı savaştığına dair kanıtlarımız var." ifadesinde bulundu.

AA'da yer alan haberde Dağlık-Karabağ sorununa ilişkin tarihi süreci anlatan İsmayilzade, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın geçen yıl Karabağ'ı ziyareti sonrası Erivan'ın askeri politikada agresifleştiğini söyledi.

Paşinyan'ın, ziyarette, bölgenin Ermenistan ile birleştirilmesi çağrısı yaptığını, ziyaret sonrasında da Erivan tarafından Dağlık-Karabağ sorununa ilişkin "yeni bir bölge için yeni bir savaş" başlatacağı sinyalinin verildiğini belirten İsmayilzade, bu yaklaşımlarla potansiyel müzakerelerin tehlikeye atıldığını dile getirdi.

Ermenistan ordusunun uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgulayan İsmayilzade, şunları kaydetti:

"Orta Doğu'nun farklı ülkelerinden teröristlerin Ermenistan ordusuna dahil edildiği ve savaştırıldığına dair delillerimiz mevcut. Birçok Lübnanlı, Suriyeli ve bazı teröristlerin Ermenistan saflarında Azerbaycan'a karşı savaştığına dair kanıtlarımız var."

"TÜRKİYE, ASKERİ ÇATIŞMALARIN ASLA BİR PARÇASI OLMAYACAKTIR"

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan da Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin önemine işaret ederek, "bir millet iki devlet" perspektifi sergilendiğini söyledi.

Türkiye'nin Karabağ çatışmalarının bir parçası olmadığını belirten Mercan, topraklarını geri almanın uluslararası hukuk çerçevesinde Azerbaycan'ın hakkı olduğunu ifade etti.

İki ülke arasında savunma alanında iş birliği bulunduğunu dile getiren Mercan, "Türkiye, siyasi ve ahlaki olarak Azerbaycan'ı destekliyor ve desteğini sürdürecek. Türkiye, askeri çatışmaların asla bir parçası olmayacaktır. Çatışmalar bölge güvenliğini tehdit ediyor. Bu sorun, uluslararası hukuk bağlamında çözüme kavuşturulabilir." dedi.

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