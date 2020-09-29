29 Eylül 2020 Salı 17:19 | Son Güncelleme:
İşgalci Ermenistan sivilleri hedef aldı: 11 Azerbaycanlı hayatını kaybetti
AA
Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 33 kişinin yaralandığı bildirildi.
Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun 27-29 Eylül'de sivil yerleşim birimlerine ağır silahlarla saldırıda bulunduğu hatırlatıldı.
AA'da yer alan habere göre, Ağdam ilinin Karadağlı köyüne Ermeni güçlerinin top atması sonucu 1 sivilin yaşamını yitirdiği bildirilen açıklamada farklı bölgelerdeki sivil yerleşim birimlerine yapılan saldırılarda da Azerbaycanlı 3 sivilin yaralandığı ifade edildi.
Son verilerle ölen sivil sayısı 11'e, yaralı sayısı 33'e çıktı.
Başsavcılık, Ermenistan ordusunun 27-29 Eylül'de gerçekleştirdiği saldırılarda 65 konut ve 5 kamu binasının kullanılamaz hale geldiğini de duyurdu.
Yaşamını yitiren sivillerden ikisinin 13 ve 14 yaşlarında ortaokul öğrencileri olduğu kaydedildi.