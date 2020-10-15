İşgalci Ermenistan sivil yerleşim yerlerine saldırıyor, Azerbaycan misliyle karşılık veriyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalci Ermenistan'ın sivil yerleşim yerleri Goranboy, Tartar, Ağdam ve Agcabedi'ye saldırdığını açıkladı. İşgalci Ermenistan ordusu, kaybettikleri mevzileri yeniden işgal etme çabasında.

TRT Haber'de yer alan habere göre işgalci Ermenistan ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürüyor. Azerbaycan ordusu ise saldırılara angajman kuralları gereği misliyle karşılık veriyor.

İŞGALCİ ERMNİSTAN SİVİLLERE SALDIRIYOR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Goranboy, Terter, Ağdam ve Ağcabedi bölgelerine saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

Saldırıları püskürten Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait çok sayıda askeri unsuru imha etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Füzuli ve Hocavend bölgelerinde bulunan 8 köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Aliyev haberi, "Karabağ Azerbaycandır" notu ile sosyal medya hesabından paylaştı. Aliyev yayınladığı Twitter mesajında çatışmadan sonra Azerbaycan'ın ve bölgenin yeni devrinin başlayacağını belirtti. Yeni barış stratejisi ve yeni bir ortam yaratmanın önemine dikkat çekti.

İŞGALCİ ERMENİSTAN'A AİT 22 BALİSTİK FÜZE SİSTEMİ İMHA EDİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait 2 balistik füze sisteminin vurulduğunu duyurdu. Bakanlık füze sistemlerinin imha edilmeden önce Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırmak üzere harekete geçtiği sıradaki görüntülerini de paylaştı.

Ermenistan'a ait iki T-72 tankı, bir uçaksavar füzesi sistemi, 4 Grad Füze , bir D-20, bir D-30 ve iki D-1 obüs, birkaç İHA ve araç imha edildi.

CEBRAİL'DE ELE GEÇİRİLEN ASKERİ TESİSLER VE LOJMANLAR GÖSTERİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı resmi internet sayfasında Cebrail şehrinden görüntülere de yer verdi.

Ordu tarafından hazırlanan bir klipte Cebrail şehrine yönelik harekat anlatıldı, ele geçirilen askeri tesisler ve lojmanlar gösterildi.