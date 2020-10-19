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  • İşgalci Ermenistan, PKK taktiğine başvurdu: Hedef şaşırtmak için mevzilere cansız mankenler yerleştirdiler
19 Ekim 2020 Pazartesi 17:02 | Son Güncelleme:

İşgalci Ermenistan, PKK taktiğine başvurdu: Hedef şaşırtmak için mevzilere cansız mankenler yerleştirdiler

İşgalci Ermenistan, PKK taktiğine başvurdu: Hedef şaşırtmak için mevzilere cansız mankenler yerleştirdiler
DHA

Cephede ağır kayıplar veren işgalci Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın envanterine kattığı Türk SİHA'ları için terör örgütü PKK'nın taktiğine başvurdu. İşgalci Ermeni birlikleri hedef şaşırtmak için mevzilere cansız mankenler yerleştirmeye başladı.

Cephede ağır kayıplar veren işgalci Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın envanterine kattığı Türk SİHA'ları için terör örgütü PKK'nın taktiğine başvurdu.

DHA'da yer alan haberde Azerbaycan ordusu, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürüyor.

PKK TAKTİĞİNE BAŞLADILAR

Azerbaycan ordusunun envanterine kattığı Türk SİHA'ları karşısında çaresiz kalan Ermenistan ordusu, terör örgütü PKK taktiğine başladı. Ermeni güçleri, hedef şaşırtmak için mevzilere cansız mankenler yerleştirmeye başladı.

MEVZİLERE CANSIZ MANKEN YERLEŞTİRİYORLAR

Cephede ağır kayıplar veren ve mevzilerden kaçan Ermenistan’ın asker bulmakta zorlandığı gözler önüne serildi. Ermeni güçleri SİHA'ları şaşırtabilmek çareyi mevzilere cansız mankenler yerleştirmekte buldu. Ermenistan ordusunun taktiği terör örgütü PKK’nın taktiğini akıllara getirdi.

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