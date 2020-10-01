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01 Ekim 2020 Perşembe 10:51 | Son Güncelleme:

İşgalci Ermenistan ordusu sivilleri hedef almaya devam ediyor: 1 sivil daha hayatını kaybetti

İşgalci Ermenistan ordusu sivilleri hedef almaya devam ediyor: 1 sivil daha hayatını kaybetti
AA

İşgalci Ermenistan ordusu sivilleri hedef almaya devam ediyor. Ermenistan ordusunun Terter iline yaptığı top atışı nedeniyle 1 sivilin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Terter iline yaptığı top atışı nedeniyle 1 sivilin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA'da yer alan haberde, saldırılarda yaşamını yitiren sivil sayısının 16'ya, yaralı sayısının 55'e yükseldiği belirtildi.

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