01 Ekim 2020 Perşembe 10:51 | Son Güncelleme:
İşgalci Ermenistan ordusu sivilleri hedef almaya devam ediyor: 1 sivil daha hayatını kaybetti
AA
İşgalci Ermenistan ordusu sivilleri hedef almaya devam ediyor. Ermenistan ordusunun Terter iline yaptığı top atışı nedeniyle 1 sivilin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.
Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Terter iline yaptığı top atışı nedeniyle 1 sivilin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.
AA'da yer alan haberde, saldırılarda yaşamını yitiren sivil sayısının 16'ya, yaralı sayısının 55'e yükseldiği belirtildi.