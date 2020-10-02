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02 Ekim 2020 Cuma 13:36 | Son Güncelleme:

İşgalci Ermenistan ordusu sivil vatandaşları hedef almaya devam ediyor

İşgalci Ermenistan ordusu sivil vatandaşları hedef almaya devam ediyor
AA

İşgalci Ermenistan ordusu, Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerindeki sivilleri hedef almaya devam ediyor.

İşgalci Ermenistan ordusu, Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerindeki sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bölgede çok sayıda sivil vatandaş hayatını kaybederken, çok sayıda ev de hasar gördü.

AA'da yer alan habere göre işgalci Ermenistan ordusunun Terter ve Ağdam bölgesine gerçekleştirdiği saldırıda çok sayıda binada büyük hasar oluştu.

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